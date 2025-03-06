Ян Непомнящий стал победителем шахматного турнира «Аэрофлот Опен», на котором отличились петербуржцы: Матлаков занял 4-е место, Лобанов – 5-е, Гоганов – 7-е

Алексей Гоганов не смог белыми переиграть рейтинг-фаворита турнира «Аэрофлот Опен» Яна Непомнящего. В результате набравший 6,5 очков за 9 туров (очень хороший результат!) Гоганов по коэффициенту занял 7-е место, хотя до финиша претендовал на итоговую победу. А вот победителю турнира Непомнящему коэффициенты не понадобились: кроме него 7 очков не сумел набрать никто. «Питерец.ру» изучил турнирный путь Непомнящего: пять побед (над Алексеем Грачёвым, Леей Гарифуллиной, Сергеем Дрыгаловым, Евгением Наером и Арамом Акопяном) и четыре ничьи (с Иваном Землянским, Бардией Данешваром, Хансом Ниманном и Гогановым).

Почти попал в первую тройку петербуржец Максим Матлаков, на финише победивший Ярослава Ремизова. У ставших вторым и третьим призёрами Рихарда Раппорта и Андрея Есипенко дополнительные показатели оказались лучше, чем у финишировавшего четвёртым Матлакова. Прекрасно выступил ещё один полпред петербургских шахмат Сергей Лобанов – 6,5 очков и пятое место вслед за Матлаковым (Гоганов стал седьмым). А ведь на момент начала турнира рейтинг Лобанова был таким же, как у Полины Шуваловой. Последняя тоже достойно выступила в Москве – 6 очков и 22-е место.

Чемпион России Владислав Артемьев занял 18-е место.











