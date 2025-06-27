Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов одержал вторую победу подряд и лидирует в Высшей лиге вместе с Понкратовым, Звягинцевым, Демидовым и Макаряном после 2-го тура

Резво начал петербуржец Сергей Лобанов шахматную Высшую лигу, одержав на старте две победы. «Питерец.ру» обратил внимание, что первыми соперниками гроссмейстера Лобанова были вообще не имеющий шахматного звания нижегородец Александр Катаев и кандидат в мастера из Москвы Фамил Кишиев. Но в том и состоит класс, чтобы набирать максимум очков с более слабыми по рейтингу оппонентами.

По итогам 2-го тура Лобанов вошёл в пятёрку лидеров, набравших 100% очков вместе с москвичами Павлом Понкратовым, Вадимом Звягинцевым, Михаилом Демидовым и Рудиком Макаряном. Победивший Александра Тузова из Тюменской области Алексей Гоганов набрал 1,5 очка и входит в большую группу шахматистов, преследующих лидирующий квинтет. Среди тех, кто записал себе в актив 1,5 очка – рейтинг-лидер турнира Евгений Наер (Москва), гроссмейстеры Алексей Гребнев (Самарская область), Арсений Нестеров (Новгородская область), свердловчанин Дмитрий Кокарев и вологодец Иван Розум, игравший в Суперфинале – 2023 в Царском Селе.

Сделавший две ничьи подряд международный мастер из Санкт-Петербурга Кирилл Шубин расположился в районе 30-го места. Гроссмейстер Евгений Левин после сегодняшней ничьей с Катаевым набрал всего 0,5 очка из 2.







