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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам и примет участие в Кубке мира

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов занял 10-е место на чемпионате Азии по шахматам и примет участие в Кубке мира

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Лучшим из россиян в Эль-Айне стал Иван Землянский, занявший 6-е место.

«Питерец.ру» подводит итоги завершившегося в Эль-Айне (ОАЭ) чемпионате Азии по шахматам. Ничья в 9-м туре с соотечественником Давидом Паравяном помогла гроссмейстеру из Северной столицы Сергею Лобанову добиться важного карьерного достижения: петербуржец сможет сыграть на Кубке мира. Лобанов набрал в Эль-Айне 6 очков и по дополнительному коэффициенты опередил многих соперников с такими же показателями, в том числе – Алексея Гребнева (14-е место) и Паравяна (18-е место).

Лобанов набрал 2 очка в первых трёх турах (была и ничья с Иваном Розумом из Вологды), после чего одержал две победы над соперниками из Индии (один из них, Нихал Сарин, в итоге стал на турнире вторым, набрав 7 очков). Завершив чемпионат Азии четырьмя ничьими, Лобанов не без везения занял вожделенное 10-е место и теперь поборется с сильнейшими гроссмейстерами планеты в кубковых матчах на выбывание.

Победителем азиатского первенства стал иранец Бардия Данешвар, Сарин – второй (оба – по 7 очков), третий – Шамсиддин Вохидов из Узбекистана, четвёртый – россиянин Иван Землянский (оба – по 6,5 очков). Петербуржец Алексей Гоганов (5,5 очков) занял 27-е место, а миролюбивая Александра Горячкина (1 победа и 8 ничьих) финишировала на 60-м месте.

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