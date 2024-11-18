Шокирующая новость о нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева в Астрахани после ничьей с «Волгарём»

То, что случилось после матча футбольного клуба «Ленинградец» в Астрахани, затмило перипетии футбольного зрелища. «Питерец.ру» коротко расскажет о заключительном для клуба из Ленобласти поединке перед зимним перерывом в третьем футбольном дивизионе. «Ленинградец» не без везения сыграл с астраханским «Волгарём» вничью: Михаил Горелишвили забил спасительный мяч на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. Эта ничья позволила «Ленинградцу» набрать 28 очков за 18 туров и занять третье место в группе «Золото» второй лиги: на первом – «Челябинск», на втором – костромской «Спартак».

После игры главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева на улице окликнули двое мужчин – попросили закурить, но внезапно брызнули бывшему игроку сборной России из перцового баллончика в лицо. Помощник Евсеева Александр Шмарко и ещё один сотрудник футбольного клуба попытались помочь Вадиму Валентиновичу, но Шмарко полоснули по лицу ножом. Приехала скорая, и Шмарко наложили несколько швов. Сообщается, что нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело.

Футбольный клуб «Ленинградец» уже разместил на своём сайте официальное заявление о том, что нападение на Евсеева никак не связано с игрой с «Волгарём» и поблагодарил медиков.