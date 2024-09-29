«Ленинградец» после минимальной победы над московским «Велесом» в 11-м туре набрал 17 очков и делит с астраханским «Волгарём» 3–4 места в группе «Золото» второй лиги

Очередным соперником «Ленинградца» в 11-м туре третьего по рангу российского футбольного дивизиона стал столичный клуб «Велес». В первом круге команды сыграли вничью со счётом 2:2, но сейчас у «Ленинградца» уже другой главный тренер – Вадим Евсеев. Клубный сайт отметил возвращение в состав «Ленинградца» Максима Бачинского, хотя главным героем игры с «Велесом» стал не он, а автор единственного в матче гола Евгений Песегов.

Именно опытный Песегов сумел на 36-й минуте застать врасплох голкипера «Велеса» Жеймо: удар со штрафного в «девятку» позволил гостям стадиона «Авангард» в Домодедово повести в счёте перед перерывом. Учитывая, что «Ленинградец» до этого не пропустил только в трёх матчах сезона из десяти (с «Челябинском», ивановским «Текстильщиком» и костромским «Спартаком»), надежд на удержание минимального счёта было не так много.

Но «Ленинградцу» удалось во втором тайме нейтрализовать атаку «Велеса», при этом Егору Смирнову не пришлось демонстрировать чудеса вратарского мастерства. Так Вадим Евсеев выиграл свой первый же матч во главе «Ленинградца»: счёт в знаменитой отборочной встрече со сборной Уэльса тоже был 1:0.

Следующим соперником «Ленинградца» станет 6 октября курский «Авангард».



