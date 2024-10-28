«Ленинградец» после нулевой ничьей с «Челябинском» снова сыграл 0:0 – на этот раз с ивановским «Текстильщиком»

Впору подводить промежуточные итоги выступлению футбольного клуба «Ленинградец» в группе «Золото» второй лиги: сыграно уже 15 туров. Приглашение посреди сезона Вадима Евсеева на пост главного тренера не слишком взбодрило коллектив: «Ленинградец» сыграл вничью уже четвёртый матч подряд. «Питерец.ру» ждал победы над ивановским «Текстильщиком» в Рощино, но забить «Ленинградцу» так и не удалось: вышедший в стартовом составе Максим Бачинский надежд Евсеева не оправдал.

Моментов в матче с «Текстильщиком» хозяева создали много. Александр Кухарчук мог забивать в дебюте, был момент у вышедшего на замену Дмитрия Яковлева, а после падения Бачинского в штрафной команды из Иваново пенальти назначен не был. А ведь в гостевом матче первого круга «Ленинградец» обыграл «Текстильщик» со счётом 2:0, но на этот раз торжествовал голкипер Рябинкин, а не атака команды Евсеева.

«Питерец.ру» смотрит на турнирную таблицу по итогам 15-го тура и видит набравший 21 очко «Ленинградец» на пятом месте. Победивший в этом туре «Челябинск» оторвался уже на 12 очков. Костромской «Спартак» тоже выиграл свой матч и идёт вторым – 26 очков. На третьем месте расположился «Волгарь» – 24 очка после 0:0 в игре с «Кубанью», у которой теперь 23 очка.