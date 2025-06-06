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Питерец.ру » Спорт » Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»

Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
hctorpedo.ru
Пресс-конференция Ларионова началась в «Лахта Центре».

Отставка Романа Ротенберга всё-таки состоялась, и сейчас активно обсуждается возможность его появления в подмосковном «Витязе». У «Витязя» – сложное финансовое положение, и этот клуб могут покинуть ведущие игроки. «Питерец.ру» знает, что ЦСКА уже сделал предложение защитнику Джереми Руа, а нападающий Дмитрий Бучельников интересен «Ак Барсу».

Новым главным тренером СКА стал экс-наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов. В представлении этот специалист не нуждается: в качестве хоккеиста Ларионов выиграл буквально всё. «Профессор», как принято называть Ларионова в хоккейном мире, является двукратным олимпийским чемпионом (Сараево – 1984 и Калгари – 1988), четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1983, 1986, 1989). В составе клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Ларионов трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

Покинул СКА не только Евгений Кузнецов. В НХЛ подались ранее задрафтованный «Монреалем» Иван Демидов, Захар Бардаков («Колорадо»), Александр Никишин («Каролина») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси»). Среди возможных новичков СКА обозреватели называют защитника «Сибири» Тревора Мёрфи и нападающего «Витязя» Дерека Барака.

Перейдёт ли СКА неограниченно свободный агент Игорь Ларионов-младший?

Все по теме: хоккей, СКА
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