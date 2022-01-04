Роман Ротенберг стал главным тренером СКА, Валерий Брагин – его помощник

Новость о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА сегодня конкурирует с победой лыжницы Непряевой на «Тур де Ски». «Питерец.ру» закономерно уделил основное внимание переменам на тренерском мостике СКА. Итак, новый главным тренером петербургского клуба стал 40-летний Роман Ротенберг, выпускник высшей школы тренеров в Омске. А 65-летний Валерий Брагин в соответствии с решением совета директоров клуба будет старшим тренером СКА.

Сам Ротенберг уже прокомментировал своё новое назначение, поблагодарив Валерия Брагина. На первый план в СКА теперь выйдут «дисциплина и коллектив», важно и хорошо подготовиться и к Олимпиаде, и к плей-офф КХЛ. Реакция специалистов и любителей хоккея на громкую новость о смене главного тренера в СКА различная. Одни отмечают смелость Ротенберга, вставшего у руля команды в очень важный турнирный момент, другие выражают неверие в светлое будущее СКА в сезоне – 2021/2022.

Первый матч под руководством Ротенберга СКА проводит прямо сейчас. В третьем периоде поединка с «Куньлунем» команда Ротенберга впереди – 3:1.