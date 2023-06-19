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Питерец.ру » Спорт » Двукратный Олимпийский чемпион, хоккеист Сергей Макаров отмечает 65-летний юбилей

Двукратный Олимпийский чемпион, хоккеист Сергей Макаров отмечает 65-летний юбилей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
russianhockeystyle.ru
В коллекции наград Макарова – ещё и 8 золотых медалей мировых хоккейных чемпионатов.

Легенду советского хоккея Сергея Макарова представлять не нужно, достаточно сказать, что он входил в ту самую пятёрку, которую принято называть «Красной Машиной». Вместе с ним в первом звене ЦСКА и сборной СССР играли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов и Игорь Ларионов.

19 июня Макарову исполняется 65 лет, с чем «Питерец.ру» его и поздравляет. Сейчас Макаров работает вице-президентом «Трактора» (главный тренер челябинского клуба – хорошо знакомый болельщикам СКА Анвар Гатиятулин).

В 1990 году Макаров заставил изменить правила НХЛ, поскольку стал «Лучшим новичком» в возрасте 31 года (после этого для новичков ввели возрастной ценз). В начале своей заокеанской карьеры Макаров выступал за клуб «Калгари Флэймз», но лебединой песней хоккейного суперснайпера стал сезон – 1993/1994, когда Макаров воссоединился с Ларионовым. Случилось это в составе «Сан-Хосе Шаркс», когда «Акулы» едва не попали в полуфинал Кубка Стэнли (на тот момент этот клуб был новичком НХЛ).

Всего за карьеру игрока Макаров играл в «Тракторе», ЦСКА, «Калгари», «Сан-Хосе», «Далласе» и швейцарском «Фрибуре». Участвовал юбиляр и в знаменитом Кубке Канады 1981 года, который удалось выиграть команде Виктора Тихонова.

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