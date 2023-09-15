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Питерец.ру » Спорт » Играй, как «Торпедо»: команда Игоря Ларионова выиграла у «Куньлуня» третий период со счётом 5:0 и перевернула ход неудачного матча

Играй, как «Торпедо»: команда Игоря Ларионова выиграла у «Куньлуня» третий период со счётом 5:0 и перевернула ход неудачного матча

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В Нижнем Новгороде 14 сентября шайбы забрасывались в каждом периоде – и в большинстве, и в меньшинстве.

«Гроза авторитетов и надежда аутсайдеров» – так любят говорить в Нижнем Новгороде о хоккейном «Торпедо». «Питерец.ру» не стал бы придавать победе торпедовцев над исторически удобным для себя китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» особого значения, если бы не одно «но». В нынешнем чемпионате «Куньлунь» смотрится очень прилично: состав не перенабрали в межсезонье, а точечно усилили, а чемпионат команда Виктора Игнатьева начала с трёх побед подряд.

Матч «Торпедо» и «Куньлуня» вообще носил статус встречи лидеров Западной конференции КХЛ: нижегородцы до этого выиграли все четыре матча сезона – 2023/2024, в том числе и у СКА (4:3). Первые два периода завершились в пользу «Куньлуня»: ставший настоящей звездой старта нынешнего сезона Девин Броссо сделал дубль. Но удаление в концовке второй двадцатиминутки привело к первой ответной шайбе «автозаводцев», заброшенной уже на 1-й минуте третьего периода. Забросил её в формате «5Х4» Максим Летунов, который в итоге провёл матч в стиле Горди Хоу, сделав хет-трик и «заработав» от бригады арбитров 10 минут штрафа.

Сравнять счёт Белевич смог в меньшинстве после одного из удалений Летунова, итоговый счёт – 5:2 к восторгу «Нагорного». Победную шайбу забросил Атанасов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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