Играй, как «Торпедо»: команда Игоря Ларионова выиграла у «Куньлуня» третий период со счётом 5:0 и перевернула ход неудачного матча

«Гроза авторитетов и надежда аутсайдеров» – так любят говорить в Нижнем Новгороде о хоккейном «Торпедо». «Питерец.ру» не стал бы придавать победе торпедовцев над исторически удобным для себя китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» особого значения, если бы не одно «но». В нынешнем чемпионате «Куньлунь» смотрится очень прилично: состав не перенабрали в межсезонье, а точечно усилили, а чемпионат команда Виктора Игнатьева начала с трёх побед подряд.

Матч «Торпедо» и «Куньлуня» вообще носил статус встречи лидеров Западной конференции КХЛ: нижегородцы до этого выиграли все четыре матча сезона – 2023/2024, в том числе и у СКА (4:3). Первые два периода завершились в пользу «Куньлуня»: ставший настоящей звездой старта нынешнего сезона Девин Броссо сделал дубль. Но удаление в концовке второй двадцатиминутки привело к первой ответной шайбе «автозаводцев», заброшенной уже на 1-й минуте третьего периода. Забросил её в формате «5Х4» Максим Летунов, который в итоге провёл матч в стиле Горди Хоу, сделав хет-трик и «заработав» от бригады арбитров 10 минут штрафа.

Сравнять счёт Белевич смог в меньшинстве после одного из удалений Летунова, итоговый счёт – 5:2 к восторгу «Нагорного». Победную шайбу забросил Атанасов.