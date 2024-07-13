Ушёл из жизни Андрей Тарасенко – тренер «Сибири» и отец обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко

«Питерец.ру» уверен, что любители хоккея со стажем помнят прекрасную игру нападающего ярославского «Торпедо» (тогда ещё не «Локомотива») и тольяттинской «Лады» Андрея Тарасенко в 90-е. Тарасенко родился в Новосибирске в 1968 году, в 1989 году из местного СКА отправился в Ярославль, где и сделал себе громкое имя в отечественном хоккее. А титул лучшего бомбардира чемпионата Тарасенко завоевал уже в составе «Лады» в 1998 году.

Были в его карьере игрока и возвращение в Новосибирск (уже в «Сибирь»), играл Тарасенко также в составе нижегородского «Торпедо» и клуба «Казахмыс». Вся тренерская деятельность Тарасенко связана только с «Сибирью», в том числе и главным тренером новосибирского клуба. В составе сборной России Тарасенко принимал участие в зимней Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году.

О скоропостижной смерти Тарасенко стало известно 11 июля: тренеру «Сибири» было 55 лет.

Ветеран тренерского цеха Владимир Юрзинов назвал Андрея Тарасенко блестящим игроком, и тренером, имевшим своё мнение. Отметил Юрзинов и то, что Владимир Тарасенко достойно продолжил хоккейную династию: совсем недавно Тарасенко-младший выиграл Кубок Стэнли в составе «Флориды». Выразил соболезнования и главный тренер СКА Роман Ротенберг.