С домашнего поражения с разницей всего в 2 очка начал баскетбольный «Зенит» финальную серию Единой Лиги ВТБ против ЦСКА: Фрейзер набрал 0 очков, Бэйкон – 28

«Питерец.ру» не склонен объяснять обидное поражение баскетбольного «Зенита» в стартовом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ от ЦСКА техническим фолом главного тренера петербургской команды Хавьера Паскуаля. Да, испанский специалист проявил свой бурный темперамент, и в итоге «Зенит» не смог ликвидировать минимальный очковый дефицит до финальной сирены.

Но разве «баранка» в графе «очки» Трента Фрейзера не выглядит более веской причиной проигрыша «сине-бело-голубых»? Статистика американского разыгрывающего удручает: почти за 22 минуты на паркете «Арены» Фрейзер промазал все 5 бросков с игры и отдал одноклубникам лишь 3 передачи. Вышедший в стартовой пятёрке «Зенита» Сергей Карасёв сыграл менее 8 минут и отметился лишь одним дальним попаданием с нулями во всех прочих статистических показателях.

В который раз хорош был Дуэйн Бэйкон: американский «бигмэн» за полчаса игрового времени набрал 28 очков, забив 4 из 5 трёхочковых, добавил 6 подборов и несмотря на 5 потерь стал безоговорочно лучшим по полезности игроком в составе хозяев («+28» при «-2» у Фрейзера).

Лучшим в составе выигравших этот матч со счётом 82:80 московских армейцев стал нигерийский центровой Тони Джекири – 19 очков и 10 подборов.



