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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24

Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Трент Фрейзер (на фото) стал одним из героев труднейшей победы над «Автодором».

Не таким виделся ход регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ для баскетбольного «Зенита»: петербуржцы серьёзно усилились в межсезонье и рассматривались едва ли не как главный фаворит сезона – 2023/2024. Однако действительно разбила радужные мечты: по ходу «регулярки» команда Хавьера Паскуаля регулярно («Питерец.ру» сознательно выразился именно так!) проигрывала главным конкурентам за чемпинство – ЦСКА, «Локомотиву-Кубани» и УНИКСу. Да что говорить о грандах, если у саратовского «Автодора» «сине-бело-голубым» пришлось буквально «выгрызать» победу: именно так выразилась зенитовская пресс-служба по окончании этого драматичного матча, выигранного фаворитом со счётом 86:85.

«Зенит» в матче с командой Миленко Богичевича получил 5-очковый задел по итогам стартовой четверти и приплыл к большому перерыву с разницей всего лишь «+4». В третьей четверти переставший попадать в кольцо соперника «Зенит» доигрался уже до «-7». Если бы не героические усилия Винса Хантера в заключительной четверти, быть бы хозяевам площадки битыми. Центровой Хантер стал полезнейшим из всех баскетболистов этого матча на паркете («+35»!), несмотря на не слишком уверенную реализацию средних бросков – 6 из 11. Хантер и забил победный штрафной.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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