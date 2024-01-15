Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24

Не таким виделся ход регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ для баскетбольного «Зенита»: петербуржцы серьёзно усилились в межсезонье и рассматривались едва ли не как главный фаворит сезона – 2023/2024. Однако действительно разбила радужные мечты: по ходу «регулярки» команда Хавьера Паскуаля регулярно («Питерец.ру» сознательно выразился именно так!) проигрывала главным конкурентам за чемпинство – ЦСКА, «Локомотиву-Кубани» и УНИКСу. Да что говорить о грандах, если у саратовского «Автодора» «сине-бело-голубым» пришлось буквально «выгрызать» победу: именно так выразилась зенитовская пресс-служба по окончании этого драматичного матча, выигранного фаворитом со счётом 86:85.

«Зенит» в матче с командой Миленко Богичевича получил 5-очковый задел по итогам стартовой четверти и приплыл к большому перерыву с разницей всего лишь «+4». В третьей четверти переставший попадать в кольцо соперника «Зенит» доигрался уже до «-7». Если бы не героические усилия Винса Хантера в заключительной четверти, быть бы хозяевам площадки битыми. Центровой Хантер стал полезнейшим из всех баскетболистов этого матча на паркете («+35»!), несмотря на не слишком уверенную реализацию средних бросков – 6 из 11. Хантер и забил победный штрафной.