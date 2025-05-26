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Питерец.ру » Спорт » Сборная США стала чемпионом мира по хоккею, швейцарцы – снова вторые, шведы – на третьем месте

Сборная США стала чемпионом мира по хоккею, швейцарцы – снова вторые, шведы – на третьем месте

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
tass.ru
Столь неожиданному итогу мирового первенства способствовали отсутствие сборной России и вылет канадцев в 1/4 финала.

Американцы довольно неожиданно выиграли мировое хоккейное первенство, завершившееся на ледовых аренах Швеции и Дании. Финал не получился зрелищным: всё решила единственная заброшенная в овертайме шайба, автором которой стал форвард сборной США Тэйдж Томпсон. «Питерец.ру» напоминает, что в прошлом году «звёздно-полосатая» команда с тем же «футбольным» счётом уступила в четвертьфинале чешской команде (участвовал в том «Мундиале» и трагически погибший прошлым летом звёздный НХЛовский форвард Джонни Годро).

Путь американской команды к финалу судя по счёту получился достаточно простым. На предварительном этапе команда Райана Варсофски выиграла шесть матчей из семи (по иронии судьбы единственное поражение на ЧМ – 2025 будущие обладатели золотых медалей потерпели именно от сборной Швейцарии – в группе со счётом 0:3). В плей-офф американцы сначала крупно победили финнов (5:2), затем разгромили шведов (6:2), после чего выиграли и заветный финал.

В матче за бронзу никакой борьбы и не ожидалось: сборная Швеции победила датчан со счётом 6:2. Лучшим бомбардиром мирового первенства стал набравший 15 (6+9) очков Давид Пастрняк (у Романа Червенки – 14 очков), а МVP признан швейцарский вратарь Леонардо Дженони.

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