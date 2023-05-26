Бывшие игроки СКА Ларс Юханссон и Лукас Бенгтссон вместе со всей сборной Швеции вылетели с чемпионата мира по хоккею, а канадцы разгромили финнов – 4:1

«Тре Крунур» солидно начали мировой хоккейный форум – 6 побед подряд, включая разгромы Австрии (5:0) и Венгрии (7:1). Проведший прошлый сезон во «Фрелунде» с показателем надёжности выше 91 % Ларс Юханссон «засушил» два матча на турнире – и трижды пропустил в четвертьфинале. «Питерец.ру» удивлён тому, что все игроки сборной Латвии нанесли за 60 минут игрового времени всего 15 бросков по воротам Юханссона, в то время как шведы вынуждали вступать в игру молодого голкипера системы «Ванкувера» Артурса Силовса. Итоговый счёт – 3:1 в пользу команды Харийса Витолиньша, автором победной шайбы стал бывший московский и рижский динамовец Микс Индрашис («Швеннингер», Германия).

Этот вылет шведов с крупного турнира можно сравнить со знаменитым проигрышем сборной Белоруссии на Олимпиаде – 2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда белорусский защитник Копать застал врасплох шведского голкипера Сало, и скандинавская команда уступила дорогу в полуфинал дружине Владимира Крикунова.

Ещё одним полуфиналистом ЧМ – 2023 стала сборная Канады. «Кленовые Листья» крупно обыграли финнов (4:1) и теперь сыграют с Латвией. Главные звёзды «Суоми» встрепенулись лишь при счёте 0:3, когда Хартикайнен забил с передач Лехтонена и Рантанена.