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Питерец.ру » Спорт » ЧМ по хоккею – 2025: Дженони нейтрализовал американское нападение, Червенка забил датчанам, а шведы победили финнов со счётом 2:1

ЧМ по хоккею – 2025: Дженони нейтрализовал американское нападение, Червенка забил датчанам, а шведы победили финнов со счётом 2:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.iihf.com
Австрийцы одолели словаков (3:2Б), и этот результат называют сенсацией.

Игровой день 12 мая на первенстве мира по хоккею вместил в себя всего четыре матча, а не шесть. Провалились американцы, так и не сумевшие распечатать ворота 37-летнего Леонардо Дженони: не помогли команде Райана Ворсофски ни 23 броска, ни два большинства. А вот швейцарцы трижды огорчили Джоуи Даккорда: началось всё с шайбы Дамьена Риа на 13-й минуте. Ещё в первом периоде Йонас Зигенталер удвоил преимущество сборной Швейцарии, а итоговый счёт 3:0 установил Дин Кукан, которому ассистировали Денис Мальгин и Свен Андригетто.

Историческую для себя победу по буллитам над Словакией одержали австрийцы (2 очка набрал Марко Каспер, а в серии буллитов произошёл спорный инцидент с возможным фолом австрийского голкипера). Чехи вдоволь покуражились над датчанами, которые пока только позорятся на домашнем «Мундиале», потерпев третье крупное поражение подряд (0:5 – от США, 2:5 – от Швейцарии и 2:7 – от Чехии). Роман Червенка забил, Мартин Нечас сделал дубль, а Давид Пастрняк и Лукаш Седлак набрали по 3 (1+2) очка.

«Питерец.ру» понимал, что центральным матчем игрового дня станет противостояние Швеции и Финляндии. Результативной игры не получилось: победа «Тре Крунур» со счётом 2:1, решающую шайбу забросил Юнас Бродин.


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