39-летний Роман Червенка забросил победную шайбу и набрал 3 очка в первом матче сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею

В Швеции и Дании стартовал чемпионат мира по хоккею, на который по политическим причинам не допущены российская и белорусская команды. «Питерец.ру» отмечает очень результативный хоккей, который продемонстрировали в первом же своём матче на мировом первенстве сборные Чехии и Швейцарии.

Представители страны сыра и часов очень удачно провели большую часть стартового периода. Кристиан Марти открыл счёт уже на 2-й минуте, а на 18-й минуте швейцарцы повели уже в две шайбы. Но чехи организовали ответную шайбу ещё до первого перерыва: Давид Пастрняк и Роман Червенка ассистировали Странски, который сократил отставание своей команды.

Во второй двадцатиминутке доминировала уже команда Радима Рулика: чехи дважды огорчили Леонардо Дженони и повели 3:2. Но упорные швейцарцы в третьем периоде сначала сравняли счёт, затем Свен Андригетто пробил Карела Веймелку, и чехи оказались на грани поражения. Спасителем олимпийских чемпионов 1998 года в основное время стал Лукаш Седлак, а в овертайме забил неувядаемый Червенка – победа сборной Чехии со счётом 5:4ОТ.

Параллельный матч в Стокгольме получился не столь ярким: финны с минимальным счётом 2:1 обыграли австрийцев. Автором победной шайбы в составе «Суоми» стал Пярссинен.



