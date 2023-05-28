Канада – чемпион мира по хоккею 2023 года, Германия – вторая, а Гримальди и Кубалик блеснули личной статистикой

«Питерец.ру» сомневается, что игрок «Рокфорда» (АХЛ) Рокко Гримальди утешился тем, что стал лучшим бомбардиром ЧМ – 2023, поскольку «звёздно-полосатые» неожиданно упустили бронзу в поединке со сборной Латвии. Хоккейные аналитики теперь могут ухватиться за этот факт: раз лучший бомбардир мирового хоккейного форума – из АХЛ, то и уровень чемпионата мира можно признать низким.

Американцы на этом чемпионате одержали ВОСЕМЬ побед подряд (включая выигрыш в овертайме у шведов 23 мая), но вот два матча за медали проиграли с одинаковым счётом 3:4. Сегодня обе команды поочерёдно вели в счёте (Гримальди забил второй гол своей команды), но точный бросок защитника Рубинса (тоже играет в АХЛ!) принёс команде Харийса Витолиньша овертайм. А там – снова шайба Рубинса, одним из ассистентов которого выступил Каспарс Даугавиньш.

В финале канадцы одержали крупную победу над сборной Германии (5:2), при этом немецкая команда и так добилась исторического для себя достижения, так как не получала медалей на подобный турнирах … 70 лет! Интересно, что лучшим бомбардиром ЧМ стал выбывший в 1/4 финала чех Доминик Кубалик («Детройт»).

ИИХФ не допустило сборную Росссии – и получило таких призёров, как Германия и Латвия.