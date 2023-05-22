На ЧМ – 2023 по хоккею США разгромила Францию 9:0, Германия преуспела во встрече Венгрией (7:2), а швейцарцы победили чехов, хотя Червенка набрал 2 очка

Форвард сборной США Готье сделал хет-трик в матче, который «звёздно-полосатые» выиграли с впечатляющим счётом 9:0. Всего Готье набрал за игру 4 очка, столько же на счету его коллеги по звену Тайнэна. Американцы лидируют в группе А, опережая Швецию и Финляндию.

Сборная Германии тоже выступает в группе А, и тоже смогла одержать разгромную победу – не повезло венграм. Немцы выиграли со счётом 7:2, здесь 4 очка записал на свой счёт форвард «Баффало» Петерка. Пока немецкая команда удерживается в зоне плей-офф, но команде Харольда Крайса нужно быть бдительной.

Сборная Словакии со скромным счётом 1:0 обыграла словенцев, но центральным матчем игрового дня «Питерец.ру» однозначно считает противостояние прекрасно играющей на этом мировом первенстве сборной Швейцарии и чешской сборной.

В воротах швейцарцев в матче с чехами появился Майер: Патрик Фишер соблюдает очерёдность голкиперов. Роман Червенка уже на 7-й минуте открыл счёт, но Майер не впал в уныние. Но после этого в промежутке между 13-й и 29-й минутами защитник Лёффель сравнял счёт, после чего 39-летний Амбюль дважды огорчил бывшего вратаря «Амура» Лангхаммера. Червенка помог Кубалику сократить разрыв, но швейцарцы забили ещё и победили – 4:2.