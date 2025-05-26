ента новостей

14:49
Беглов назначил глав администраций Приморского и Калининского районов Петербурга
14:38
Госслужащим Ленобласти напомнили основы начальной военной подготовки
14:33
Участника СВО назначили заместителем главы Администрации Красногвардейского района Петербурга
13:44
В России распространяется схема мошенников с похищением паролей родителей учеников
13:42
Волейболистки Герценовского университета стали серебряными призерами чемпионата вузов
13:25
Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит
13:07
На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста
12:45
В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
12:30
Пенсионерка и ее мать из Всеволожска перевели мошенникам 6 миллионов рублей
12:24
В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже в парке Авиаторов
12:17
Полицейсике ищут стрелявшего во дворе на Дунайском проспекте
12:09
На Пражской неизвестный выстрелил в приезжую из Средней Азии
12:01
Возле Финского залива подростки устроили драку со стрельбой
11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
10:05
Бумажные книги в тренде в СПб
09:17
Аферисты стали представляться сотрудниками поликлиник
08:53
В Ломоносове обновят большой сквер
08:24
Отменили рейсы в Турцию из Пулково
15:49
В Выборге неизвестный нанес ножевые ранения подростку
15:44
В метро задержали граффитиста, разрисовавшего вагоны
15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
15:28
Футбольному клубу «Зенит» исполняется 100 лет
00:48
Разгром «СКА-1946» в решающем седьмом матче финала Кубка Харламова, и победителем плей-офф МХЛ стал МХК «Спартак»
00:19
Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова – 50 лет спустя», петербургский гроссмейстер Максим Матлаков поделил 4–5 места с Даниилом Дубовым
22:12
«Краснодар» стал чемпионом России по футболу после победы над московским «Динамо» в 30-м туре, «Зенит» – второй, ЦСКА – на третьем месте
18:59
В Петербурге пройдет крупнейший пляжный фестиваль «Комус Fest 2025»
09:30
В СПб состоится парад ретротранспорта
09:16
Что с переговорами по Украине?
08:48
Как начинается ЕГЭ в СПб
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейболистки Герценовского университета стали серебряными призерами чемпионата вузов

Волейболистки Герценовского университета стали серебряными призерами чемпионата вузов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Женская волейбольная сборная Герценовского университета стала серебряным призером чемпионата вузов

В сезоне 2024/2025 волейбольная команда, представляющая РГПУ им. А. И. Герцена, достигла выдающегося результата, заняв второе место в первой группе университетского чемпионата. Этот успех стал наилучшим достижением команды за последние 14 лет. На протяжении игрового сезона команда Герценовского университета показала высокие результаты, одержав 18 побед в 22 матчах и заработав 52 очка в двухкруговом турнире, где соревновались 12 сильнейших коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В состав волейбольной сборной РГПУ им. А. И. Герцена вошли следующие спортсменки: Диана Авдюхина, Валерия Андриянова, Анастасия Гуткина, Софья Ёрш, Полина Калёнова, Екатерина Клепцова, Екатерина Ковалёва, Анастасия Колеснёва, Дарья Кудрявцева, Ирина Кулёва, София Кучеренко, Валерия Левых, Полина Лизогуб, Анна Пенькина, Анастасия Пиреева, Татьяна Плигина. Проявив сильный командный дух и стремление к победе, спортсменки смогли обойти многих серьёзных соперников и заслуженно поднялись на пьедестал почета.

Несмотря на высокую конкуренцию и возникавшие трудности, команда, ведомая тренером Натальей Пирожок, демонстрировала на протяжении всего чемпионата стабильную и уверенную игру. Этот впечатляющий успех стал возможен благодаря интенсивным тренировкам, крепкому командному единству и тщательно разработанной стратегии.

Студентка 3 курса института педагогики, Полина Лизогуб, поделилась своими впечатлениями о выступлении команды: «Занятое второе место – это, безусловно, хороший показатель, и мы гордимся достигнутым результатом. Призовое место стало закономерным подтверждением всех усилий, вложенных в подготовку. Наша команда сильна и сплочена, и на протяжении всего чемпионата мы поддерживали друг друга и боролись до самого конца. Разумеется, мы стремимся к первому месту, и я уверена, что с таким составом у нас все впереди. Полученный соревновательный опыт станет важным этапом в развитии команды, и я благодарна университету за поддержку и возможность представлять Герценовский университет на городском уровне».

Поздравляем женскую волейбольную сборную РГПУ им. А. И. Герцена с заслуженной победой и желаем новых спортивных свершений.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-05-2025, 14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
26-02-2024, 15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
30-09-2024, 12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»
4-10-2024, 15:20
Коллектив РГПУ им. А. И. Герцена получил Премию Правительства РФ в области образования
4-09-2024, 13:09
В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета
15-10-2024, 11:48
РГПУ им. А. И. Герцена разработал два экскурсионных маршрута для Форума малых музеев

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:07
На Каменноостровском проспекте курьер-доставщик на электровелосипеде сбил 11-летнего велосипедиста
Сегодня, 12:45
В Ленобласти на трассе"Кола" в ДТП с лосем один человек погиб и шестеро пострадали
Вчера, 15:37
В Парголово 16-летняя электросамокатчица сбила 7-летнюю девочку
Вчера, 15:33
На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку
Наверх