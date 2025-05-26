Волейболистки Герценовского университета стали серебряными призерами чемпионата вузов

В сезоне 2024/2025 волейбольная команда, представляющая РГПУ им. А. И. Герцена, достигла выдающегося результата, заняв второе место в первой группе университетского чемпионата. Этот успех стал наилучшим достижением команды за последние 14 лет. На протяжении игрового сезона команда Герценовского университета показала высокие результаты, одержав 18 побед в 22 матчах и заработав 52 очка в двухкруговом турнире, где соревновались 12 сильнейших коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В состав волейбольной сборной РГПУ им. А. И. Герцена вошли следующие спортсменки: Диана Авдюхина, Валерия Андриянова, Анастасия Гуткина, Софья Ёрш, Полина Калёнова, Екатерина Клепцова, Екатерина Ковалёва, Анастасия Колеснёва, Дарья Кудрявцева, Ирина Кулёва, София Кучеренко, Валерия Левых, Полина Лизогуб, Анна Пенькина, Анастасия Пиреева, Татьяна Плигина. Проявив сильный командный дух и стремление к победе, спортсменки смогли обойти многих серьёзных соперников и заслуженно поднялись на пьедестал почета.

Несмотря на высокую конкуренцию и возникавшие трудности, команда, ведомая тренером Натальей Пирожок, демонстрировала на протяжении всего чемпионата стабильную и уверенную игру. Этот впечатляющий успех стал возможен благодаря интенсивным тренировкам, крепкому командному единству и тщательно разработанной стратегии.

Студентка 3 курса института педагогики, Полина Лизогуб, поделилась своими впечатлениями о выступлении команды: «Занятое второе место – это, безусловно, хороший показатель, и мы гордимся достигнутым результатом. Призовое место стало закономерным подтверждением всех усилий, вложенных в подготовку. Наша команда сильна и сплочена, и на протяжении всего чемпионата мы поддерживали друг друга и боролись до самого конца. Разумеется, мы стремимся к первому месту, и я уверена, что с таким составом у нас все впереди. Полученный соревновательный опыт станет важным этапом в развитии команды, и я благодарна университету за поддержку и возможность представлять Герценовский университет на городском уровне».

Поздравляем женскую волейбольную сборную РГПУ им. А. И. Герцена с заслуженной победой и желаем новых спортивных свершений.