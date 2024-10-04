Коллектив РГПУ им. А. И. Герцена получил Премию Правительства РФ в области образования

Специалисты Герценовского университета во главе с ректором Сергеем Тарасовым стали лауреатами Премии Правительства России в области образования. Торжественная церемония награждения прошла в Москве 4 октября, премию вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В составе авторского коллектива также – начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования Елена Спасская, заведующая кафедрой дошкольной педагогики Александра Гогоберидзе, доцент кафедры дошкольной педагогики Ирина Кондракова. Коллектив представил научно-практическую разработку «Комплекс программ дополнительного образования как источник построения образовательной социокультурной университетской среды подготовки учителя будущего поколения России». Она ориентирована на решение образовательных и социально-культурных задач.

Ректор Сергей Тарасов поблагодарил Правительство РФ и лично Михаила Мишустина за высокую оценку работы:

«Для каждого участника творческой группы эта награда не только личное достижение, но, прежде всего, достижение и успех многотысячного коллектива Герценовского университета. Сегодня государством уделяется большое внимание личности педагога – ключевой фигуре в поддержке социокультурного феномена детства. Мы поделились нашим опытом подготовки учителя будущего поколения России. На это направлен целый ряд проектов: Команда школьных педагогов «под ключ», Герценовская среда, Продленка с Герценовским университетом, Педагогические сезоны. Мы активно реализуем их и делимся опытом на российском и международном уровне».

Помимо презентации практических результатов специалисты подготовили учебно-методическую базу для описания комплексных процессов. По итогам представления научно-практической разработки изданы семь учебно-методических пособий, которые описывают основной опыт РГПУ им. А. И. Герцена в построении современной образовательной среды. В работах описывается модель взаимодействия педагогического вуза и региона, которая может быть тиражирована широкому кругу заинтересованных лиц профессионального педагогического сообщества.