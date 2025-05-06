ента новостей

14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
13:54
Интерактивная выставка "Партизанская деревня"
13:52
В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»
13:46
В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
11:20
В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой
11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:54
На Киевском шоссе задержали распространителей «метадона»
10:20
Учителям в СПб платят немного?
09:47
На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры
09:02
Доллару не суждено упасть до 60 рублей
08:42
Кубинцам показали новейшие системы СПб
00:57
Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй
00:11
Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии
16:07
В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"
16:00
В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО
13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
13:09
В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России
10:24
Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии
09:57
Продолжаем дружить с Кубой
09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
08:28
Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом
02:34
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»
02:05
Александр Соболев стал главным героем матча, в котором «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»
17:38
Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА
14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
14:25
На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина
14:21
Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске
01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике

Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Сборная РГПУ им. А. И. Герцена завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике

В стенах Дома физической культуры Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I развернулись студенческие баталии по художественной гимнастике в рамках Санкт-Петербургской спортивной лиги. В этих зрелищных состязаниях приняли участие представители 14 ведущих высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Честь Герценовского университета защищала команда, состоящая из 21 талантливой гимнастки.

Программа соревнований включала два этапа: профессиональный, включавший личное многоборье и групповые упражнения, и массовый, состоявший из групповых упражнений. Выступление команды РГПУ им. А. И. Герцена стало ярким событием, продемонстрировав красоту и изящество этого вида спорта. Каждое появление гимнасток на ковре отличалось выразительностью, техническим мастерством и артистизмом, что вызвало восторг у судей и зрителей.

Под чутким руководством опытных тренеров, мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Инны Быстровой и мастера спорта СССР Татьяны Жуковой, герценовские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали серебряные награды в нескольких номинациях по итогам двухдневных соревнований. В массовом туре серебряными призерами стали команда 1 взрослого разряда (Юлия Беляева, Дарья Бирюкова, Ярослава Казанцева, Анастасия Ребик, Милена Чурбанова, Вера Шахматова) и команда кандидатов в мастера спорта (София Ганжа, Елизавета Герасимова, Евгения Гузиева, Майя Кусяк, Валерия Комаревич, Полина Крайнова). Команда мастеров спорта, в составе которой выступали Алина Боева, Карина Казакова, Екатерина Косенко, Жанна Кузнецова, Евгения Филиппова, также удостоилась серебряных медалей.

В индивидуальной программе студентка института детства Елизавета Серебрякова завоевала серебряную медаль в личном зачете в категории мастеров спорта.

По общей сумме баллов гимнастки Герценовского университета заняли почетное второе место как в профессиональном, так и в массовом турах, а также в общекомандном зачете.

Этот серебряный успех является не только результатом упорных тренировок сборной команды РГПУ им. А.И. Герцена, но и свидетельством благоприятных условий, созданных в университете для всестороннего развития личности, где образование, спорт и творчество дополняют друг друга. Мы гордимся нашими спортсменами! Поздравляем тренеров и гимнасток с этим достижением и желаем им дальнейших успехов, вдохновения и новых спортивных вершин.

Источник: РГПУ им. А. И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-03-2025, 14:07
В Петербурге завершилось первенство по художественной гимнастике
17-10-2012, 08:58
«Надежды Санкт-Петербурга», первенство по художественной гимнастике
7-06-2023, 16:52
В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»
11-10-2021, 12:15
Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.
12-11-2020, 12:40
Петербургские гимнастки победили на чемпионате России
30-09-2024, 12:31
В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Вчера, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
Вчера, 09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
4-05-2025, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
Наверх