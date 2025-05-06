Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике

В стенах Дома физической культуры Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I развернулись студенческие баталии по художественной гимнастике в рамках Санкт-Петербургской спортивной лиги. В этих зрелищных состязаниях приняли участие представители 14 ведущих высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Честь Герценовского университета защищала команда, состоящая из 21 талантливой гимнастки.

Программа соревнований включала два этапа: профессиональный, включавший личное многоборье и групповые упражнения, и массовый, состоявший из групповых упражнений. Выступление команды РГПУ им. А. И. Герцена стало ярким событием, продемонстрировав красоту и изящество этого вида спорта. Каждое появление гимнасток на ковре отличалось выразительностью, техническим мастерством и артистизмом, что вызвало восторг у судей и зрителей.

Под чутким руководством опытных тренеров, мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Инны Быстровой и мастера спорта СССР Татьяны Жуковой, герценовские спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали серебряные награды в нескольких номинациях по итогам двухдневных соревнований. В массовом туре серебряными призерами стали команда 1 взрослого разряда (Юлия Беляева, Дарья Бирюкова, Ярослава Казанцева, Анастасия Ребик, Милена Чурбанова, Вера Шахматова) и команда кандидатов в мастера спорта (София Ганжа, Елизавета Герасимова, Евгения Гузиева, Майя Кусяк, Валерия Комаревич, Полина Крайнова). Команда мастеров спорта, в составе которой выступали Алина Боева, Карина Казакова, Екатерина Косенко, Жанна Кузнецова, Евгения Филиппова, также удостоилась серебряных медалей.

В индивидуальной программе студентка института детства Елизавета Серебрякова завоевала серебряную медаль в личном зачете в категории мастеров спорта.

По общей сумме баллов гимнастки Герценовского университета заняли почетное второе место как в профессиональном, так и в массовом турах, а также в общекомандном зачете.

Этот серебряный успех является не только результатом упорных тренировок сборной команды РГПУ им. А.И. Герцена, но и свидетельством благоприятных условий, созданных в университете для всестороннего развития личности, где образование, спорт и творчество дополняют друг друга. Мы гордимся нашими спортсменами! Поздравляем тренеров и гимнасток с этим достижением и желаем им дальнейших успехов, вдохновения и новых спортивных вершин.