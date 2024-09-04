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Питерец.ру » Общество » В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета

В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета

Открыт набор на курсы русского языка в Центре открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А. И. Герцена на базе Лаосского национального университета в городе Вьентьян. Курсы ведут преподаватели Герценовского университета.

Герценовский университет и Лаосскую Народно-Демократическую Республику соединяют надёжные партнёрские связи. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит является выпускником РГПУ им. А. И. Герцена, в мае он побывал в университете с визитом. А ранее в рамках официальной встречи Дмитрия Медведева с Тхонглуном Сисулитом соглашение о сотрудничестве подписали РГПУ им. А. И. Герцена в лице ректора Сергея Тарасова и Лаосский национальный университет в лице ректора Удом Пхонкхампхенга.

«Мы крайне заинтересованы в укреплении международных связей в сфере образования. Герценовский университет всегда рад принять зарубежных абитуриентов, желающих получить образование в России, а Лаос является одним из наших главных зарубежных партнёров. Распространение русского языка за рубежом — важная миссия, к которой мы относимся с гордостью и ответственностью», — сказал Сергей Тарасов.

Слушатели начального, среднего и продвинутого уровней владения языком смогут пройти четырёхнедельное обучение на бесплатной основе. Курсы позволят не только повысить навыки разговорной речи и расширить активный словарный запас, но и познакомиться с культурой и традициями России.

Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А. И. Герцена создан в рамках масштабной работы Минпросвещения России по популяризации русского языка и русской культуры за рубежом. С 2023 года РГПУ им. А. И. Герцена развивает образовательную площадку на территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Деятельность Центра открытого образования направлена на обучение иностранных граждан русскому языку на безвозмездной основе, а также на проведение открытых культурно-просветительских, образовательных и научно-методических мероприятий.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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