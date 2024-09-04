В Лаосе открылся набор на курсы русского языка от преподавателей Герценовского университета

Открыт набор на курсы русского языка в Центре открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А. И. Герцена на базе Лаосского национального университета в городе Вьентьян. Курсы ведут преподаватели Герценовского университета.
Герценовский университет и Лаосскую Народно-Демократическую Республику соединяют надёжные партнёрские связи. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит является выпускником РГПУ им. А. И. Герцена, в мае он побывал в университете с визитом. А ранее в рамках официальной встречи Дмитрия Медведева с Тхонглуном Сисулитом соглашение о сотрудничестве подписали РГПУ им. А. И. Герцена в лице ректора Сергея Тарасова и Лаосский национальный университет в лице ректора Удом Пхонкхампхенга.
Слушатели начального, среднего и продвинутого уровней владения языком смогут пройти четырёхнедельное обучение на бесплатной основе. Курсы позволят не только повысить навыки разговорной речи и расширить активный словарный запас, но и познакомиться с культурой и традициями России.
Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку РГПУ им. А. И. Герцена создан в рамках масштабной работы Минпросвещения России по популяризации русского языка и русской культуры за рубежом. С 2023 года РГПУ им. А. И. Герцена развивает образовательную площадку на территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Деятельность Центра открытого образования направлена на обучение иностранных граждан русскому языку на безвозмездной основе, а также на проведение открытых культурно-просветительских, образовательных и научно-методических мероприятий.