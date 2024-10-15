РГПУ им. А. И. Герцена разработал два экскурсионных маршрута для Форума малых музеев

Музей РГПУ им. А. И. Герцена традиционно стал участником ежегодного осеннего Форума малых музеев. В рамках программы «Открытый университет» музей разработал два тематических экскурсионных маршрута — «О нашем Доме на Мойке, 48» и «Семейства минералов. Семьи географов и геологов». Гостями вуза стали около сотни человек.

«Сотрудники музея университета не только рассказали экскурсантам о том, как формировалась территория, строились дворцы, возводились памятники, но и о владельцах бывших дворцов и их семьях. А также о том, как Санкт-Петербургский воспитательный дом стал одной большой семьёй для тысяч обездоленных детей-сирот, о развитии и воплощении педагогических идей на протяжении 227 лет истории РГПУ им. А. И. Герцена», — прокомментировала первый маршрут директор музея Екатерина Колосова.

Вторая программа подготовлена заведующим кафедрой геологии и геоэкологии факультета географии профессором Юрием Войтеховским. Он познакомил гостей с коллекциями геологического музея и рассказал об учёных, которые внесли значительный вклад в развитие географии. Большой интерес вызвала история семьи академика Александра Евгеньевича Ферсмана, именем которого назван музей факультета.

Организатор XIV Форума малых музеев — Общегородской центр по теории и практике музейного дела, созданный на базе музея «Разночинный Петербург». В форуме приняли участие 92 малых музея Санкт-Петербурга и Ленинградской области.