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Питерец.ру » Культура » РГПУ им. А. И. Герцена разработал два экскурсионных маршрута для Форума малых музеев

РГПУ им. А. И. Герцена разработал два экскурсионных маршрута для Форума малых музеев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Музей РГПУ им. А. И. Герцена традиционно стал участником ежегодного осеннего Форума малых музеев.

Музей РГПУ им. А. И. Герцена традиционно стал участником ежегодного осеннего Форума малых музеев. В рамках программы «Открытый университет» музей разработал два тематических экскурсионных маршрута — «О нашем Доме на Мойке, 48» и «Семейства минералов. Семьи географов и геологов».  Гостями вуза стали около сотни человек.

«Сотрудники музея университета не только рассказали экскурсантам о том, как формировалась территория, строились дворцы, возводились памятники, но и о владельцах бывших дворцов и их семьях. А также о том, как Санкт-Петербургский воспитательный дом стал одной большой семьёй для тысяч обездоленных детей-сирот, о развитии и воплощении педагогических идей на протяжении 227 лет истории РГПУ им. А. И. Герцена», — прокомментировала первый маршрут директор музея Екатерина Колосова.

Вторая программа подготовлена заведующим кафедрой геологии и геоэкологии факультета географии профессором Юрием Войтеховским. Он познакомил гостей с коллекциями геологического музея и рассказал об учёных, которые внесли значительный вклад в развитие географии. Большой интерес вызвала история семьи академика Александра Евгеньевича Ферсмана, именем которого назван музей факультета.

Организатор XIV Форума малых музеев — Общегородской центр по теории и практике музейного дела, созданный на базе музея «Разночинный Петербург». В форуме приняли участие 92 малых музея Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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