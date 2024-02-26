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Питерец.ру » Спорт » Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире

Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Кёрлингисты города на Неве отличились на международном турнире

В Москве состоялся международный турнир по кёрлингу «Moscow classic». Петербургские кёрлингисты успешно выступили в составе сборных команд России.

В соревнованиях среди женщин победу одержала команда «Россия – 1» (Алина Ковалёва, Екатерина Кузьмина, Диана Маргарян и Алина Бородулина (все спортсменки представляют Санкт‑Петербургское «Училище олимпийского резерва № 2» Комитета по физической культуре и спорту).

Команда «Россия – 2» (Валерия Мирошниченко – «УОР № 2», Анастасия Мищенко, Виктория Енбаева и Ирина Рязанова) – обладатель серебряных наград.

В мужском турнире команда «Россия – 1» стала победителем состязаний (Алексей Тимофеев, Александр Крушельницкий, Артур Ражабов и Евгений Климов – все «УОР № 2»).

Наставники спортсменов – Константин Задворнов, Анастасия Брызгалова, Пётр Дрон и Виктор Воробьёв.

Источник: Комитет по спорту
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