В РГПУ будет запущен пилотный проект Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина»

В Санкт-Петербурге состоится запуск пилотного проекта конкурса Всероссийского общества слепых «Молодежная викторина». Мероприятие пройдет 1-2 ноября на базе Герценовского университета. Учредителем конкурса выступила Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых», соучредителем – Герценовский университет.

Как рассказал советник по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ им. А. И. Герцена Владимир Казанкин, в конкурсе смогут принять участие команды в составе от 4 до 6 человек, из которых не менее 50% – молодые инвалиды по зрению до 35 лет.

На данный момент поступили заявки от команд из Пермского края, Вологодской, Саратовской и Челябинской областей. Планируется участие от 3 до 4 команд из Санкт-Петербурга – в их состав будут включены студенты Герценовского университета с инвалидностью по зрению. В минувшие выходные команды-участницы смогли попробовать свои силы в проекте «Меломаны», в котором также участвовали сотрудники петербургского филиала фонда «Защитники Отечества». Команды отвечали на нестандартные вопросы, отгадывали мелодии и делились любимыми музыкальными композициями.

В конкурсе «Молодежная викторина» участников проверят на знание истории, политики, спорта, культуры, творчества и других сфер. Подготовят и проведут мероприятие обучающиеся РГПУ им. А.И. Герцена из состава студенческого объединения «Интеллектуально-развлекательный инклюзивный клуб №1».

Конкурс проводится в рамках трехстороннего соглашения о партнерстве между РГПУ им. А.И. Герцена, Культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОС (Москва) и Санкт-Петербургской региональной организацией ВОС. Заявки принимаются до 18 октября 2024 года.