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Питерец.ру » Спорт » Крупная победа «СКА-1946» в шестой игре финала Кубка Харламова с МХК «Спартак» – 5:2 в матче и 3–3 в серии

Крупная победа «СКА-1946» в шестой игре финала Кубка Харламова с МХК «Спартак» – 5:2 в матче и 3–3 в серии

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На 47-й минуте «Сорок Шестые» вели 4:0, фактически решив исход встречи в свою пользу.

Хоккейные статистики уже выяснили, что три победы подряд «СКА-1946» над «молодёжкой» московского «Спартака» стали для петербургской команды историческим достижением. Виктория в шестой игре далась «Сорок Шестым» легче, чем в предыдущих двух матчах («Питерец.ру» напоминает, что «СКА-1946» выиграл четвёртый матч финала Кубка Харламова со счётом 4:3, а пятый – 2:1).

Уже в стартовом периоде шестой игры молодые невские армейцы создали себе хороший задел в две шайбы. Счёт на 11-й минуте открыл Матвей Короткий (на фото), которому ассистировали Матвей Поляков и Иван Выдренков. Удвоил преимущество хозяев льда (встреча проходила в «Ледовом» в присутствии 12 тысяч зрителей) Герман Суздорф, которому помогли поразить ворота Семёна Фролова два одноклубника – Тимур Кол и тот же Короткий.

Во втором периоде трибуны увидели одну заброшенную шайбу: Севастьян Капчук пробил Фролова с передач Артёма Билинчука и Амира Нугманова (первая, вторая и третье взятие ворот москвичей произошли в равных составах). В третьей двадцатиминутке Выдренков сделал счёт 4:0, после чего победа «СКА-1946» сомнений не вызывала. Итоговый счёт – 5:2, автором пятой шайбы «Сорок Шестых» стал Нугманов.

Решающий матч – в субботу 24 мая в Москве.


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