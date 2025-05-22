Победив в пятом матче финала Кубка Харламова МХК «Спартак» со счётом 2:1, «СКА-1946» удалось сократить отставание – счёт в серии стал 2–3

Отступать молодёжной команде СКА после трёх поражений подряд в первых трёх встречах финальной серии плей-офф МХЛ некуда, поэтому каждый матч – решающий. «Питерец.ру» сообщал о трудной победе «Сорок Шестых» в четвёртой игре финала Кубка Харламова (молодые невские армейцы вели 3:0, но с трудом выиграли со счётом 4:3), а пятый матч состоялся в московском «Мегаспорте» во вторник.

Стартовый период прошёл без заброшенных шайб: спартаковец Ярослав Кузьменко и защищавший ворота «СКА-1946» Егор Заврагин отразили все броски до первого перерыва. Во второй двадцатиминутке петербуржцы схлопотали два удаления (за удар клюшкой, Артём Билинчук – за некорректное поведение по отношению к арбитрам и неспортивное поведение), но при этом сумели открыть счёт. Сделал это с передачи Ивана Корнилова Александра Филиппов, который преуспел на добивании с пятачка.

Победной для «СКА-1946» стала шайба Матвея Короткого, отличившегося на 54-й минуте (ассистентами стали Матвей Поляков и Корнилов). «Красно-белые» сумели отквитать один пропущенный гол благодаря точному броску Ивана Рябова в формате «6Х4», но гости удержали победный счёт 2:1.

Счёт в серии стал 3–2 в пользу спартаковской «молодёжки», шестой матч – 22 мая.