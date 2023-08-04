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Питерец.ру » Спорт » СКА вёл 2:0, но проиграл «Адмиралу» в овертайме на предсезонном турнире в Сочи

СКА вёл 2:0, но проиграл «Адмиралу» в овертайме на предсезонном турнире в Сочи

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38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Вот и состоялся первый, пока товарищеский, матч нового хоккейного сезона!

«Питерец.ру» первым делом обратил внимание на сочетание игроков, которое выбрал Роман Ротенберг для первого матча турнира «Sochi Hockey Open». В воротах дебютировал за СКА Юхан Матссон, сочетания звеньев были следующие: Сергеев – Зоркин, Толчинский – Танков – Грицюк, Земчёнок – Коромыслов, Демидов – Мичков – Поляков, М. Федотов – Ремезовский, Галимов – Зинченко – И. Федотов, Комаров – Выдренков, Дедунов – Гребенщиков – Моисеев.

СКА выиграл первый период с перевесом в две шайбы: открыл счёт на 13-й минуте Иван Демидов, которому ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов, автором второй шайбы невских армейцев в этом поединке стал Мичков (ассистент – Николай Поляков). Но во второй двадцатиминутке бразды правления взял уже «Адмирал»: Колби Уильямс сократил отставание «Моряков», Алексей Соловьёв сделал счёт 2:2.

Прекрасно знакомый поклонникам СКА Максим Чудинов стал соавтором победной шайбы «Адмирала» в овертайме. Проиграв в дополнительное время, СКА занимает промежуточное третье место на турнире. Лидирует ХК «Сочи», обыгравший сборную России (до 23 лет) со счётом 2:1. Единственную шайбу у проигравших забросил хоккеист системы СКА Дмитрий Бучельников.

Следующий соперник СКА – омский «Авангард».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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