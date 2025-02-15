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Питерец.ру » Спорт » Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями

Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
По две шайбы забросили Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Матвей Короткий.

Вратарь СКА Егор Заврагин вернул расположение тренерского штаба – но после поражения петербургского клуба в Нижнекамске рискует его потерять. «Питерец.ру» вспомнил статистику личных встреч СКА и «Нефтехимика» в КХЛ и может назвать сегодняшнее поражение сенсацией, ведь нижнекамцы относятся к удобным соперникам.

А уж когда в составе СКА открывает счёт Павел Дедунов, к задачам которого забивание шайб относится далеко не в первую очередь, предчувствие победы создаётся само собой. Дедунов отличился на 7-й минуте, но Булат Шафигуллин сравнял счёт. Ещё до первого перерыва СКА снова вышел вперёд: это Матвей Короткий огорчил Филиппа Долганова с передач Артёма Земчёнка и того же Дедунова.

Ключевым отрезком встречи стал второй период, который хозяева «Нефтехим-Арены» выиграли со счётом 3:1. С 22-й по 33-ю минуту в воротах Заврагина побывало три шайбы: сначала дубль сделал Григорий Селезнёв, затем свою вторую шайбу в этом матче забросил и Шафигуллин. Поймавший кураж Короткий сделал счёт 3:4, но больше заброшенных шайб зрители не увидели.

Удивительный матч был сыгран в Москве. «Торпедо» вело 4:0 в игре со «Спартаком», но «красно-белые» совершили фантастический камбэк и выиграли – 7:4 (Голдобин набрал 2 очка).

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