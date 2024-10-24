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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам

СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Вот о таких результатах СКА сообщать легко и приятно!

Прежде, чем начать перечислять набравших наибольшее количество очков игроков СКА в игре с клубом «Куньлунь Ред Стар», «Питерец.ру» отметит «сухарь» 19-летнего голкипера невских армейцев Егора Заврагина. 31 сэйв – достойный показатель для молодого вратаря СКА, да и предпочитающая открытый хоккей петербургская команда лишь раз в нынешнем сезоне КХЛ победила без пропущенных шайб. Впервые – в Минске, когда «на ноль» отстоял Никита Серебряков Артемий Плешков.

Предыдущий матч с «Куньлунем» обернулся для СКА фиаско, и месть оказалась сладка – победа с сокрушительной для соперника разницей в 8 шайб. Хет-трика добился 34-летний Сергей Плотников, и теперь сомневавшиеся в необходимости приглашения этого игрока в петербургский клуб должны на время умолкнуть. К тому же ясно, что опытные игроки типа Плотникова берутся больше для плей-офф, чем для регулярного чемпионата. Промолчавший в прошлом матче с «Витязем» Арсений Грицюк (а тогда СКА тоже забросил 8 шайб!) на этот раз набрал 2 (1+1 очка). Иван Демидов сделал серьёзную заявку на очередной титул новичка недели, отдав одноклубникам ЧЕТЫРЕ передачи (у Евгения Кузнецова – «всего» две). Защитник Александр Никишин забил и отдал пас автору шестой шайбы СКА Валентину Зыкову.

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