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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов не смог победить несовершеннолетнего соперника из Казахстана в 8-м туре турнира «Uralsk Open – 2023», а лидера догнал Ниманн

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов не смог победить несовершеннолетнего соперника из Казахстана в 8-м туре турнира «Uralsk Open – 2023», а лидера догнал Ниманн

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kazchess.kz
Алексей Гоганов и Анна Шухман сыграли свои партии вничью, американец Ниманн победил Лазавика.

Петербуржец Сергей Лобанов в который раз разочаровывает за это лето. На фоне его игры в Уральске 12-е место в Новокузнецке, где проходила Высшая лига чемпионата России, видится достойным результатом. Если в Новокузнецке Лобанов набрал 5,5 очков из 9, то на казахстанском «Опене» российский гроссмейстер может похвастаться лишь «полтинником» (4 из 8). А уж ничья с Аятом Абдуллаевым (рейтинг ФИДЕ меньше 1500!) откровенно удивляет. В 9-м туре Лобанов сыграет с женщиной – Ольгой Илюшиной, выигравшей 4 партии из 8. «Питерец.ру» советует Лобанову взять отпуск и восстановить форму: даже потенциальные 5 очков из 9 в Уральске для 8-го номера рейтингового «посева» Лобанова выглядят как провал.

Лидеров перед заключительным туром стало двое. Ханс Моке Ниманн, шахматист с подмоченной интересной репутацией догнал Сетурамана из Индии – у обоих по 6,5 очков. Благодаря «швейцарке» в 9-м туре Ниманн сыграет именно с Сетураманом, но в этой партии возможна быстрая ничья, особенно если соперники изучили ситуацию с дополнительными коэффициентами.

В своеобразном «армянском дерби» сойдутся набравшие на пол-очка меньше лидеров Мануэль Петросян и Самвел Тер-Саакян. Россиянка Анна Шухман сыграет с Артёмом Галактионовым.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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