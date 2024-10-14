Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов выиграл 12-й этап блица «Гран-При Чёрного моря», а Савва Ветохин занял 5-е место

Вот и Сергей Лобанов удостоился отдельной шахматной новости на сайте ФШР. Причина – победа петербуржца на завершающем этапе блица в серии турниров «Гран-При Чёрного моря». Лобанов выступил отлично – 9 очков за 13 туров. Гроссмейстер из Северной столицы одержал 9 побед, а 4 партии свёл вничью. «Питерец.ру» подробно рассмотрит путь Лобанова к этому триумфу.

Петербуржец начал с четырёх побед подряд – над Еленой Крамаренко, Татьяной Гетьман, Ольгой Гирей и Артёмом Аванесяном. После этого Лобанов выдал серию ничьих из трёх партий (с Иваном Землянским, Жамсараном Цыдыповым и Павлом Смирновым).

В 8-м и 9-м турах блица швейцарка свела Лобанова ещё с двумя петербуржцами: Сергей поочерёдно победил Савву Ветохина и Кирилла Шубина. В 10-м туре Лобанов белыми одолел Максима Луговского, затем сыграл вничью с Ярославом Ремизовым. На финише Лобанов обыграл Романа Носача и Александра Хрипаченко, набрав 11 очков – чистое первое место.

Вторым стал Землянский (10,5 очков), третьим по лучшему коэффициенту – набравший 9,5 очков Дмитрий Ростовцев. У Ветохина – те же 9,5 очков и пятое место: это лучший результат среди юношей до 19 лет. Шубин набрал 9 очков и стал седьмым. Петербурженка Ульяна Дудкина (7,5 очков) заняла 33-е место.