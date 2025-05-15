Фиаско «Зенита» в кубковом финале с ЦСКА – 0:2 с пропущенным в компенсированное ко второму тайму время решающим голом и проигрыш по пенальти

Большим разочарованием стал для футбольного «Зенита» стал ответный матч с ЦСКА в финале Кубка России – Пути РПЛ. Сергей Семак вытерпел только один тайм в исполнении Ильзата Ахметова и в перерыве заменил этого полузащитника на дорогостоящего бразильца Луиса Энрике. «Зенит» к тому времени проигрывал 0:1 после гола Матвея Кисляка при содействии армейского малийца Секу Койта. А мог бы петербургский клуб уступать в счёте два мяча уже к перерыву, однако голкипер «сине-бело-голубых» Денис Адамов выиграл дуэль у исполнявшего одиннадцатиметровый удар Ивана Облякова.

На второй тайм петербуржцы вышли с явным желанием удержать устраивающий их счёт 0:1, и до второй компенсированной минуты к основному времени это гостям «ВЭБ Арены» удавалось. Роковым для «Зенита» стал удар головой Тамерлана Мусаева, который принёс москвичам желанный счёт 2:0. «Питерец.ру» знал, что дополнительное время не предусмотрено регламентом турнира, и команды сразу приступили к исполнению послематчевых пенальти.

Сразу же сплоховал Александр Соболев, удар которого голкипер ЦСКА Владислав Тороп отразил. После этого реализовали свои попытки Дуглас Сантос, Андрей Мостовой и Луис Энрике, а вот Густаво Мантуан пробил мимо ворот.



