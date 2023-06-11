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Питерец.ру » Спорт » ЦСКА выиграл Кубок России – 2023, победив в финале «Краснодар» по пенальти благодаря Игорю Акинфееву

ЦСКА выиграл Кубок России – 2023, победив в финале «Краснодар» по пенальти благодаря Игорю Акинфееву

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
В воротах «Краснодара» неожиданно появился Станислав Агкацев.

«Питерец.ру» удивился выбору главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Сербский специалист доверил место в воротах в кубковом финале не статусному Матвею Сафонову, а 21-летнему Станиславу Агкацеву. И Агкацев не подвёл своего тренера, пропустив всего лишь раз, да и то – с пенальти. Одиннадцатиметровый в свои ворота «организовал» антигерой финала в составе «Быков» – нигериец Олусегун, совершивший глупый фол на краю штрафной площадки. Бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов реализовал удар с «точки» на 32-й минуте, после чего армейцы вели в счёте до начала второго тайма.

Ставка на непробиваемость Игоря Акинфеева с игры не сработала на 50-й минуте. Удачный подкат в агрессивном стиле привёл к успешной для «Краснодара» комбинации Рамирес – Кордоба. Эквадорец подал, а колумбиец нанёс неберущийся удар, после которого счёт стал ничейным.

В серии пенальти сначала Фортуна благоволила «Краснодару»: не забил Мойзес. Армейский бразилец перестарался и попал в перекладину, а ведь это сложнее, чем попасть в огромные ворота при исполнении пенальти. Но после этого Жоау Батчи из Анголы не смог забить Акинфееву, и счёт в послематчевой серии сравнялся. Отбив удар Олусегуна, Акинфеев принёс ЦСКА трофей – первый за 5 лет.

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