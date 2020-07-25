«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России

Исход противостояния «Зенита» и «Химок» в финале Кубка России многим виделся предрешённым. Сергей Семак выставил на решающий матч состав с атакующим трио Малком – Дзюба – Азмун. «Питерец.ру» считает самыми известными игроками в составе нынешних «Химок» (тренирует эту команду экспрессивный Сергей Юран) вратаря Лантратова и нападающего Коряна.

Несмотря на явное преимущество в классе игроков, «Зенит» смог открыть счёт лишь после 80-й минуты. Бразилец Малком заработал пенальти, а Дзюба перехитрил Лантратова. Но упорные химчане могли сравнять счёт и добиться овертайма. В компенсированное время Данилкин мог забить, но попал в штангу, а Михаил Кержаков вряд ли мог выручить «сине-бело-голубых».

Сразу после финального свистка вновь заговорили о качестве судейства. Корян в интернете усомнился в справедливости назначенного арбитром Москалёвым 11-метрового. А во время празднования победы свои силы не рассчитал Бранислав Иванович. Серб поднял было кубок над головой, но уронил его на газон: у трофея отбилась верхняя часть.