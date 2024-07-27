«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы во 2-м туре чемпионата РПЛ, а «Динамо» обыграло «Локомотив»

«Питерец.ру» впечатлён прытью «Зенита» на старте нового сезона: команда Сергея Семака одержала разгромную победу над совсем не чужим для главного тренера «сине-бело-голубых» клубом – казанским «Рубином». Клуб из столицы Татарстана начал чемпионат с гостевой победы в Нижнем Новгороде, при этом дважды пропустив (счёт тогда был 4:2 в пользу казанцев). На этот раз «Рубин» пропустил аж четыре гола, первый из которых забил в ворота 33-летнего Артура Нигматуллина Максим Глушенков.

Реализованный пока ещё не проданным Матео Кассьеррой пенальти прямо перед перерывом мог серьёзно деморализовать хозяев «Ак Барс Арены». Во втором тайме Педро и Вильсон Изидор довели счёт до неприличного – 4:0 в пользу действующего чемпиона России. В параллельном матче «Динамо» добилось победы над «Локомотивом» (3:1), победным стал гол сербского защитника динамовцев Милана Майсторовича на 59-й минуте.

До этого ЦСКА просто уничтожил «Пари НН» со счётом 3:0, снова дав повод вспомнить об отставке Сергея Юрана. Нижегородцы, которых тренирует тренирует Саша Илич, безропотно пропустили три мяча, а сами ни разу не сумели пробить Игоря Акинфеева: отличились в составе московских армейцев Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.