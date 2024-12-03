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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» в овертайме проиграла новичку ВХЛ – клубу «Торпедо-Горький», а петербургское хоккейное «Динамо» не смогло забить рязанскому «десантнику» Савелию Шерстнёву

«СКА-Нева» в овертайме проиграла новичку ВХЛ – клубу «Торпедо-Горький», а петербургское хоккейное «Динамо» не смогло забить рязанскому «десантнику» Савелию Шерстнёву

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
«Футбольный» счёт 1:0 в пользу команды «Рязань-ВДВ» в матче с петербургскими динамовцами. 

Чемпионат ВХЛ продолжается, и петербургские динамовцы по-прежнему лидируют. В понедельник команда Игоря Гришина скрестила клюшки с ближайшими преследователями из клуба «Рязань-ВДВ». И надо же было такому случиться, что счёт 1:0, с которым «Динамо» из города на Неве ранее обыграло тульский АКМ, повторился – но на этот раз повезло сопернику петербуржцев.

Если в игре с АКМ «сухарь» оформил Евгений Ярославлев, то в следующем матче «Динамо» торжествовал уже рязанский голкипер Савелий Шерстнёв, собравший внушительную коллекцию из 35 сэйвов. «Питерец.ру» отмечает и надёжность Никиты Богданова, который не пропускал больше 59 минут игрового времени. Но за 17 секунд до сирены, возвестившей завершение третьего периода, рязанские «десантники» реализовали большинство, когда Лапин отличился с передач Фищенко и Павлюкова. Однако динамовцы продолжают возглавлять таблицу ВХЛ, набрав 47 очков за 30 игр.

«СКА-Нева» после побед над АКМ (3:1) и той же «Рязанью-ВДВ» (2:0, аплодируем «засушившему» эту игру Глебу Саранчуку) проиграла в овертайме нижегородскому клубу «Торпедо-Горький». Счёт этой встречи – 3:4ОТ, в составе нижегородцев дубли удались Шавину и Чефанову. «СКА-Нева» набрала 40 очков за 31 игру и делит 9–11 места.

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