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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков

«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
По иронии судьбы петербуржец Орлович-Грудков забросил решающую шайбу в ворота невчан, да ещё и за 37 секунд до сирены.

Карьера 29-летнего Дениса Орловича-Грудкова вмещает столько клубов, что «Питерец.ру» даже не будет перечислять все. Достаточно сказать, что Орлович-Грудков играл во всех командах системы СКА (включая «СКА-Карелию», за которую этот нападающий выступал 10 лет назад). В очередном матче «СКА-Невы» именно Орловичу-Грудкову суждено было стать центральной фигурой.

Николай Воеводин доверил место в воротах в субботнем матче, проходившем в дворце спорта имени Виктора Коноваленко (автору приходилось там бывать) Глебу Саранчуку, и оборона «СКА-Невы» держалась 54 минуты игрового времени. Нижегородский матч вообще не стал богатым на заброшенные шайбы: Егор Шеховцов с передач Григория Осипова и Матвея Горбушина вывел гостей вперёд лишь на 43-й минуте.

Хоккей – не футбол, поэтому закономерно, что счёт 1:0 в пользу невчан продержался не очень долго: Данила Яковлев огорчил Саранчука на 55-й минуте. Но и овертайма не случилось: Орлович-Грудков напомнил о себе, став автором победной шайбы – 2:1 в пользу «горьковчан». В составе нижегородской команды вышли на лёд против «СКА-Невы» два известных по КХЛ хоккеиста – Владислав Кодола и Даниил Ильин.

Проиграв в Нижнем Новгороде, «СКА-Нева» занимает сейчас 13-е место в ВХЛ.

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