Лидирующее в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» вслед за 7:0 в матче с клубом «Торпедо-Горький» разгромило и воскресенский «Химик» со счётом 5:0

Любопытный факт нашёл «Питерец.ру» в истории личных встреч хоккейного «Динамо» из города на Неве и горьковского нижегородского клуба «Торпедо-Горький». В январе 2020 года динамовцы, которых тогда тренировал Эдуард Занковец, переиграли «Торпедо-Горький» со счётом 2:1, а в запасе у торпедовцев был Никита Серебряков, совсем недавно перешедший из СКА в «Авангард».

4 декабря петербургские динамовцы просто размазали «Торпедо-Горький» по льду «Юбилейного» – счёт 7:0 красноречив. Начало разгрому положил на 3-й минуте Данила Квартальнов. Во втором периоде в ворота Дмитрия Дагестанского влетели три шайбы после точных бросков Егора Никитина, Александра Жабреева и Максима Салахова. Замена вратаря не помогла гостям: Егор Рыбкин пропустил трижды: дубль сделал Савва Андреев, а седьмую шайбу «Динамо» забросил на 56-й минуте Иван Казаковцев.

Воскресенский «Химик» – соперник весьма серьёзный, но в пятницу динамовцы вновь крупно победили. Главным героем разгрома «Химика» стал сделавший хет-трик Владимир Пешехонов. Счёт открыл Андрей Прибыльский, а ещё одну шайбу в ворота подмосковной команды отправил Квартальнов – 5:0.

Набрав 51 очко, динамовцы опережают «Рязань-ВДВ» на 5 очков, на третий – «Химик» (46 очков).



