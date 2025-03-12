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Питерец.ру » Политика » Бельский побеседовал с гражданами

Бельский побеседовал с гражданами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.kp.ru
Глава местных «единороссов» обсудил важные вопросы с петербуржцами

«Питерец.ру» сообщает, что спикер ЗакСа СПб Александр Бельский, который сейчас возглавляет местное отделение «единороссов», провел встречу с горожанами в офисе партии. Обсуждались вопросы защиты прав работников, включая решение проблем с задержками заработной платы.

Одна из жительниц предложила ввести должность стажера для медсестер, как это есть у врачей. Бельский отметил, что данный вопрос будет рассмотрен с комитетом здравоохранения.

Также обсуждалась организация практики для студентов, и спикер пообещал проработать возможность заключения договора между Петербургским кампусом РАНХиГС и отделением партии.

Напоминаем, что Александр Бельский возглавил региональное отделение «Единой России».

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