ента новостей

14:49
Компания Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка
14:37
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
14:35
На Кольцевой автодороге Петербурга построят новые съезды
14:32
В Петергофе открыли Сквер Военных железнодорожников
12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России
11:11
В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
11:09
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение
09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
09:18
Петербуржцы стали экономить
09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
08:42
Укрепляем взаимодействие с Ираном
07:49
Финское генконсульство останется
18:31
В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду
18:26
Наводнение затапливает целые дома в Нигерии. По меньшей мере 80 человек погибли при попытке к бегству
18:16
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,3 миллиона рублей
18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
17:54
В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме
17:27
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
17:27
Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ
17:26
Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации
17:15
В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге
15:25
Законопроект о бюджете города на 2023 год внесен на рассмотрение петербургского парламента
15:21
В Ленобласти международный автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с Камазом
13:32
Гребцы Корабелки завоевали серебряные медали в Казани
12:47
На развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:14
В Ленобласти задержали убийцу-рецидивиста
11:48
Дни Эрмитажа в Чечне
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»

В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»

0
87
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»

В рамках ежегодного проведения мероприятий, направленных на профилактику подростковой преступности, иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, вовлечение детей и подростков в активные виды спорта, представляющих организованные формы досуга для несовершеннолетних данной категории, а также с целью укрепления здоровья и здорового образа жизни, 7 октября состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД. Организаторами мероприятия являются ГУ МВД России по г. СПб и ЛО и Комитет по физической культуре и спорту СПб.

Состязания проходили на стадионе СПб ГБУ Спортивная школа № 2 Васильевского района. В турнире «Спорт против наркотиков» приняли участие 18 команд, участниками которых стали 180 подростков в возрасте от 15 - 16 лет.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2022, 19:41
В Петербурге состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд детей, находящихся на профилактическом учете полиции
2-10-2022, 17:06
На стадионе «Петровский» впервые прошли соревнования на Кубок Председателя городского парламента
8-04-2013, 07:11
В Академии волейбола В.А. Платонова состоялся юбилейный турнир по дзюдо
6-08-2015, 10:13
«Спорт день за днем»
25-07-2014, 14:11
«ГрузовичкоФ» выиграл кубок «Советского спорта»
30-05-2014, 19:16
7 июня на стадионе «Нова Арена» пройдет Чемпионат KFC по мини-футболу

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

1
103
Сегодня, 09:34
В Колпино иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
102
Сегодня, 09:22
У Пикалево столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала 14-летняя пассажирка
0
86
Сегодня, 09:15
В Ленобласти иномарка наехала на лося
0
97
Вчера, 18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
Наверх