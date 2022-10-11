В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»

В рамках ежегодного проведения мероприятий, направленных на профилактику подростковой преступности, иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, вовлечение детей и подростков в активные виды спорта, представляющих организованные формы досуга для несовершеннолетних данной категории, а также с целью укрепления здоровья и здорового образа жизни, 7 октября состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД. Организаторами мероприятия являются ГУ МВД России по г. СПб и ЛО и Комитет по физической культуре и спорту СПб.

Состязания проходили на стадионе СПб ГБУ Спортивная школа № 2 Васильевского района. В турнире «Спорт против наркотиков» приняли участие 18 команд, участниками которых стали 180 подростков в возрасте от 15 - 16 лет.