Сторонники «Единой России» организовали спортивный праздник в Невском районе

В Петербурге — как и во всех регионах страны — стартовал масштабный праздник здорового образа жизни и физической активности. Спортивный марафон «Сила России» проводится по инициативе сторонников «Единой России», он охватит почти все районы города и продлится до 12 августа.

Самые разные виды спорта, мастер-классы и тренировки с чемпионами — одними из первых эстафету приняли жители Невского района. Организаторы предусмотрели условия для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также насыщенную программу. «Это большой спортивный праздник, в первую очередь — для детей, чтобы за лето они набрались положительных эмоций», — отметил депутат фракции «Единой России» в парламенте Петербурга Антон Рудаков, побывавший на празднике.

Выбрать место для занятий и зарегистрироваться можно прямо сейчас на сайте sila-rossii.er.ru — участники получат специальные QR-коды, которые послужат пропуском на площадку марафона. А дополнительно — шанс выиграть приз в лотерее, которую проведут организаторы «Силы России».