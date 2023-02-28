Сторонники «Единой России» в Петербурге проводят серию товарищеских матчей по мини-футболу

В последнее воскресенье зимы на площадке спорткомплекса имени В.И. Алексеева сторонники «Единой России» совместно с социально-ориентированной автономной некоммерческой организацией «Горжусь своей страной» провели турнир по мини-футболу среди жителей Выборгского района.

По совокупному результату прошедших матчей между командами сторонников партии и жителей Выборгского района победила дружба. Игра прошла насыщенно, все участники остались довольны результатом и пожелали встретиться снова, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Представитель «Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Андрей Гринько также принял участие в матче: «Футбол – отличный вид спорта, который не только положительно сказывается на физической подготовке, но и поднимает настроение. Матч был честным и достойным».

«Игра получилась яркой и динамичной», – отметил, в свою очередь, Денис Самуйлов, председатель местного совета сторонников партии Выборгского района.