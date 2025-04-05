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Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Саранске прошел чемпионат России по плаванию (на короткой воде) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Чемпионат России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедший в Саранске, Республике Мордовия, стал триумфом для команды Санкт-Петербурга. Наши спортсмены продемонстрировали впечатляющий уровень мастерства, завоевав в упорной борьбе 16 медалей: семь золотых, две серебряных и семь бронзовых. В общей сложности в соревнованиях участвовало 38 регионов России, и петербуржцы заняли почетное третье место в общекомандном зачете, что является выдающимся достижением, учитывая высокую конкуренцию.

Успех команды был обусловлен как блестящими выступлениями в эстафетах, так и сильными индивидуальными результатами. Мужская команда Петербурга добилась особенно впечатляющих результатов в эстафетных заплывах. В эстафете 4х100 метров комбинированным стилем квартет в составе Дмитрия Лобанова, Андрея Калины, Максима Баскакова и Владислава Шестакова продемонстрировал потрясающую слаженность и синхронность, завоевав золотую медаль. Это золото стало ярким пятном в копилке наград команды, символизируя командный дух и высочайший уровень подготовки каждого участника. В эстафете 4х100 метров вольным стилем петербуржцы завоевали серебро, продемонстрировав упорство и стремление к победе до последнего метра. Кроме того, в эстафетах 4х50 метров вольным стилем и 4х50 метров комплексным плаванием наши спортсмены показали достойный уровень, финишировав третьими. Женская команда также внесла свой вклад в общий успех, завоевав бронзу в эстафете 4х100 метров комбинированным стилем.

Однако триумф петербуржцев не ограничивается только командными достижениями. Индивидуальные результаты также поражают своим масштабом. Андрей Калина, станет настоящей звездой соревнований, завоевав золотые медали на дистанциях 100 метров брассом и 400 метров вольным стилем. Его невероятная выносливость и техническое мастерство позволили ему показать высочайшие результаты. Кроме того, Андрей Калина завоевал три бронзовые медали на дистанциях 100 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием, подтвердив свою универсальность и высочайший уровень подготовки. Владимир Даниленко стал настоящим чемпионом, завоевав четыре золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также на дистанции 50 метров на спине. Его победы стали символом не только его личного мастерства, но и высокого уровня подготовки петербургской школы плавания. Артур Апосталаки завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, продемонстрировав отличную технику и волевые качества. Алина Шишкина стала обладательницей бронзовой медали на дистанции 100 метров на спине.

В целом, выступление петербургских пловцов на чемпионате России стало ярким событием, подтверждающим высокий уровень развития адаптивного спорта в нашем городе. Завоеванные медали, как командные, так и личные, являются результатом упорных тренировок, преданности делу и неустанного стремления к победе. Петербургская команда продемонстрировала не только спортивное мастерство, но и крепкий командный дух, что позволило им занять высокое третье место в общекомандном зачете среди 38 регионов России. Этот успех является настоящим поводом для гордости и служит ярким примером для подражания для молодых спортсменов.

Источник: Комитет по спорту
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