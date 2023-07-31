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Питерец.ру » Спорт » 11 золотых медалей завоевали петербургские спортсмены в финале Кубка России по плаванию: особо отличились Евгения Чикунова и Кирилл Пригода

11 золотых медалей завоевали петербургские спортсмены в финале Кубка России по плаванию: особо отличились Евгения Чикунова и Кирилл Пригода

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
kfis.gov.spb.ru
Кубковые соревнования проходили в Казани.

Городской спорткомитет уже поздравил пловцов из Северной столицы с победой в общем зачёте Кубка России, завершившемся в столице Татарстана. Петербургские спортивные чиновники не преминули напомнить о лидерстве представителей города на Неве в плавании и славных победных традициях.

Шесть дней продолжался Кубок России в Казани, и по итогам соревнований в копилке петербургской делегации оказалось 32 медали, 11 из которых – высшего достоинства. «Питерец.ру» отдельно отмечает двоих петербургских атлетов – Евгению Чикунова и Кирилла Пригоду. Чикунова на дистанции 200 м брассом превысила показатель чемпионата мира по плаванию. Брассист Пригода показал сопоставимое с призёрами мирового первенства время на той же дистанции в 200 м.

Яна Шакирова взяла «золото» в дисциплине «комплексное плавание» (200 м), а Светлана Чимрова первенствовала на той же дистанции в баттерфляе. Мужская сборная Санкт-Петербурга смогла опередить всех и в эстафете 4Х100 вольным стилем, и в комбинированной эстафете. Победили петербуржцы ещё в нескольких эстафетах.

Молодые петербуржцы Егор Корнев, Мирон Лифинцев и Алексей Ткачёв достойно смотрелись на фоне таких признанных звёзд плавания, как Климент Колесников или Евгений Рылов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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