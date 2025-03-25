Петербургские спортсмены отличились на первенстве России по конькобежному спорту

В Саранске, столице Республики Мордовия, завершилось значимое событие в мире конькобежного спорта, а именно первенство России по шорт-треку на отдельных дистанциях. Это соревнование собрало спортсменов из 15 различных регионов нашей страны, что подчеркивает высокий уровень конкуренции и интерес к этому виду спорта.

Среди участников выделялись петербургские спортсмены, которые продемонстрировали отличные результаты и стали настоящими лидерами на этом турнире. В частности, на дистанции 500 метров среди девушек Мария Метелкина, проявив все свои навыки и упорство, финишировала на третьем месте, завоевав бронзовую медаль. Этот успех стал значимым достижением для Марии и её тренеров, ведь конкуренция в этой категории была очень высокой.

Не менее впечатляющим был результат юноши Тагира Амирханова, который на той же дистанции стал серебряным призёром. Его упорство и настойчивость на ледяной дорожке принесли ему заслуженную награду. На дистанции 1000 метров как Мария, так и Тагир также проявили себя на высшем уровне, получив бронзовые медали, что ещё раз подтверждает их талант и усердие в тренировках.

Однако на этом успехи петербургских спортсменов не закончились. В эстафете на дистанции 3000 метров среди юношей наша сборная команда, в состав которой вошли такие спортсмены, как Павел Алешников, Тагир Амирханов, Алексей Тетяков, Илья Сивохо и Александр Николаев, смогла завоевать золотые медали. Это достижение стало результатом слаженной командной работы и отличной подготовки.

Что касается девушек, то в эстафете на 3000 метров петербурженки также показали хорошие результаты, заняв второе место. В их состав вошли Мария Калашникова, Анастасия Супрун, Анна Кокорева, Елизавета Халитова и Мария Метелкина. Их выступление на этом турнире также свидетельствует о высоком уровне подготовки и взаимодействия в команде.

Все спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, являются воспитанниками профессионального образовательного учреждения «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» и Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Колпинского района.