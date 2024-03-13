Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию

В городе Чехов (Московская область) состоялось первенство России по синхронному плаванию среди юношей (13-16 лет) и девушек (13-15 лет).

Сборная Санкт‑Петербурга в общекомандном зачёте заняла 2-е место: в активе спортсменов Северной столицы – 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Среди смешанных дуэтов равных не было Варваре Доле и Дмитрию Козачуку. Бронзовую награду в этом виде программы завоевали Полина Сазонова и Сергей Самсонов.

Среди произвольных дуэтов Владислава Богданова и Анастасия Зайцева стали вторыми, а Алиса Готальская и Анна Фёдорова – удостоены бронзовых медалей.

В номинации «соло произвольное» Анастасия Зайцева – серебряный призёр.

Сергей Самсонов стал третьим в номинации «произвольное мужское соло».

Петербургская команда завоевала серебряную награду в соревнованиях среди комбинированных групп. В составе – Милана Барабанова, Владислава Богданова, Анастасия Волошина, Александра Головачева, Варвара Доля, Татьяна Еперина, Анастасия Зайцева, Вероника Квон, Ярослава Николаева, Анна Прозорова, Анна Федорова, Анастасия Шалаева и Диана Шпакова.