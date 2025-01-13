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Сборная Петербурга успешно выступила на Кубке России по зимнему плаванию

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ивановской области прошли заплывы первого этапа Кубка России по зимнему плаванию. Сборная Петербурга успешно выступила на соревнованиях.

В Ивановской области прошли заплывы первого этапа Кубка России по зимнему плаванию, которые собрали спортсменов со всей страны. Эти соревнования стали важным событием для любителей зимнего плавания, так как они не только способствовали популяризации данного вида спорта, но и позволили участникам продемонстрировать свои достижения и подготовку в условиях холодной воды. Сборная Санкт-Петербурга, известная своими сильными пловцами, показала отличные результаты, завоевав множество медалей.

Одним из ярких участников соревнований стала Елена Варакина, учитель физической культуры и тренер-преподаватель школы №482. Она блестяще выступила на дистанциях 50 и 25 метров брассом, завоевав серебряную и бронзовую медали соответственно. Её успех стал результатом упорных тренировок и большого опыта, который она накопила за годы работы в спортивной сфере.

Также отличился курсант Военного института физической культуры Денис Шилов. Он стал серебряным призером на дистанции 200 м брассом и занял третье место на 50 м брассом. Его достижения подчеркивают высокий уровень подготовки военных спортсменов, которые часто участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты.

Не остался в стороне и Артур Мордовцев, учитель физической культуры и спорта школы №291, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом. Его опыт и навыки также внесли значительный вклад в успех сборной Санкт-Петербурга.

Старший тренер команды, Сергей Миронов, который является спасателем Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области, продемонстрировал выдающиеся результаты, завоевав золотую, две серебряные и бронзовую медали в рамках I этапа Всероссийского фестиваля зимнего плавания «Рождественский Кубок». 

Соревнования по зимнему плаванию привлекают всё большее количество участников и зрителей, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду спорта. Зимнее плавание не только закаляет дух и тело, но и формирует командный дух, что особенно важно в условиях соревнований. Участники получают возможность не только показать свои навыки, но и обменяться опытом с другими спортсменами, что способствует развитию зимнего плавания в России.

Источник: Комитет по спорту
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