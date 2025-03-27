СКА начал поход за Кубком Гагарина с поражения в первом матче серии с московским «Динамо»: единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Бардаков

Плей-офф КХЛ начался и для СКА: стартовая встреча серии до четырёх побед с московским «Динамо» завершилась для команды Романа Ротенберга поражением со счётом 1:3. «Питерец.ру» знает и другие результаты: самую оглушительную победу одержал «Салават Юлаев», буквально растерзавший «Сибирь» со счётом 7:0 (в этом матче даже не забил Джош Ливо, ограничившийся двумя результативными передачами).

Но вернёмся к поединку СКА и «Динамо» на льду арены имени Аркадия Чернышёва: места в воротах заняли Егор Заврагин и Максим Моторыгин. Главный сюрприз – появление в первом звене гостей Евгения Кузнецова: звёздный нападающий СКА восстановился от повреждения и готов помочь своей команде в плей-офф. В этом матче Кузнецов отметился только двухминутным удалением.

Основные события развернулись в первом периоде. Динамовец Сикьюра вывел хозяев льда вперёд, но на 15-й минуте Захар Бардаков сравнял счёт с передач Арсения Грицюка и Никиты Зайцева. После этого динамовцы реализовали удаление Павла Акользина, и на первый перерыв команды отправились при счёте 2:1 в пользу «Динамо». В дальнейшем зрители увидели ещё одну заброшенную шайбу, когда на 50-й минуте Никита Гусев отличился в формате «5Х3» (всего у СКА было семь удалений).